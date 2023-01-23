『VR × ZETA HOODIE M vaultroom zetaコラボ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 16時 07分に出品され03月09日 16時 07分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨シーズンを通して着ていました。数回しか洗濯していないのでヨレや毛玉等は見受けられません。刺繍の「R」の部分がほつれています。ご理解いただける方のみご購入ください。

光の当たり具合で黒色があせているように見えますが、色落ちはありません。



カラー···ブラック



柄・デザイン···刺繍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ボルトルーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ VR

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