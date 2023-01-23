『新品 Patagonia パタゴニア ファリアーズシャツ コーデュロイ S【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 46分に出品され03月06日 17時 46分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Patagonia パタゴニア ファリアーズシャツ

イエロー コーデュロイシャツ



Sサイズ

着丈74

身幅56



品番 53320

FA24



カラー RPBN ラプターブラウン

コーデュロイシャツ



室内での試着のみの新品です。



※値下げ交渉はお断りしております。

※即購入可能です。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品 Patagonia

パタゴニア ファリアーズシャツ コーデュロイ S