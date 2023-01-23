『WACKO MARIA ワコマリア56TATTOO HAWAIIANSHIRT【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 23時 16分に出品され03月13日 23時 16分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WACKOMARIAと56TATTOO STUDIO

HAWAIIAN SHIRT L/S 長袖ハワイアンシャツです。



国内正規取扱店にて購入しました。

確実正規品ですのでご安心ください。



21FW 56TS-WM-HI04



カラー、ネイビー

サイズ、L

リヨセル100%



2回ほど着用し、

個人店クリーニングに出して

自宅クローゼット保管です。



商品の状態は良いと思います。

目立ったキズや汚れもありません。



一度私の手に渡った物なので

中古品にご理解ある方よろしくお願いします。



#wackomaria #天国東京 #殺人音楽

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#56tattoo 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WACKO

MARIA

ワコマリア56TATTOO

HAWAIIANSHIRT