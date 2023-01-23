『薄掛ふとんと掛けカバー クイーンサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 13時 54分に出品され04月03日 13時 54分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハウル様専用



薄掛ふとんと洗いざらし掛布団カバーのセット



クイーンサイズ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ムジルシリョウヒン