『袋帯 切嵌 花兎 花柄 縦縞模様 金糸 O-3881【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 01時 05分に出品され03月31日 01時 05分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格10764円
768 入札履歴
終了
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