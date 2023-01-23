『袋帯 切嵌 花兎 花柄 縦縞模様 金糸 O-3881【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 01時 05分に出品され03月31日 01時 05分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 -説明-

六通の袋帯です。

花兎や花唐草模様など多様な柄裄の切嵌でデザインされた素敵な柄裄のお品でございます。



-状態-

【A】目立つ汚れなど無く状態の良いお品です。



-サイズ(cm)-

長さ：432

幅：31



-仕立-

六通



-素材-

正絹



-管理番号-

O-3881



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#着物のわびさび帯3881



SMK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 袋帯

切嵌

花兎

花柄

縦縞模様

金糸

O-3881