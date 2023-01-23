『Graphpaper PIECE DYED SUVIN NECK KNIT【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 05時 15分に出品され04月06日 05時 15分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Graphpaper(グラフペーパー)



PIECE DYED SUVIN L/S CREW NECK KNIT



定価35200



天然の油脂分により絹のような光沢とドレープ性、滑り感を保ち、発色性にも優れた希少な超長綿SUVIN GOLDが使用されたクルーネックニットになります。Graphpaper 22F/Wコレクションカラーをグラデーションにて表現されております。

※手作業にて染められている為、製品は一枚毎に個体差がございます。



サイズ F : 着丈66.0cm / 身幅66.0cm / 肩幅64.0cm / 袖丈56.0cm





■状態

目立つダメージ、汚れなく美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Graphpaper

PIECE

DYED

SUVIN

NECK

KNIT