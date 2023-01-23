『京友禅 高級 黒留袖 松井青々 6点セット【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 18時 02分に出品され03月04日 18時 02分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年メルカリでセット87000円で新品購入の留袖。一度着用後、着物と長襦袢はクリーニングに出しました



帯は未使用ですが、締めると見えなくなる部分が 経年のため少し色がかわっています。着用に支障はありません。※写真10枚目

購入した時からこのような感じです



京友禅

黒留袖

作家 松井青々



三大友禅の中でも京友禅はより彩りが豪華です



青々の作風は蝋たたき染の地色に松竹梅や菊などの古典吉祥草花文様を描き、金彩を施した優美かつ豪華なもので、その作品の素晴らしさから「青々調」と呼ばれる模造品が出回るまでとなりました。



黒留袖 (正絹)





裄65

身丈159

前巾25

後巾30

袖丈48.5



高級長襦袢 (正絹)



金銀の吉祥舞鶴紋様で美しい刺繍の半襟付き



裄65

身丈130

袖丈48.5





袋帯 (正絹)





四季の花草、鴛鴦文など吉祥紋様で織られた

豪華袋帯です





帯揚げ (正絹)



帯締め (正絹)



末広





6点セット



※一部の写真はしつけ糸が付いた状態でのものですが、しつけ糸はとっています



※11番〜16番目の写真は着物が入っている様子です

このような形でお送り予定です



※専門業者にてクリーニングをして出品していますのでお値段交渉はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 京友禅 高級 黒留袖 松井青々 6点セット