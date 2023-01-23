『革靴【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 16時 18分に出品され04月08日 16時 18分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユニオンインペリアル サイズ6

42セカンド サイズ51/2

ヤンコ サイズ6

宮城工業 サイズ6

修理等して頂ければまだまだはけます

中古品ご理解ある方お願いします

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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 革靴