『■美品■ REGAL サイドゴアブーツ リーガル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 02時 02分に出品され05月06日 02時 02分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|リーガル
RED WING×FREAKS STORE/レッドウィング 別注8848
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¥ 7800
落札価格9295円
949 入札履歴
終了
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