『■美品■ REGAL サイドゴアブーツ リーガル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 02時 02分に出品され05月06日 02時 02分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★定価:40000円ほど

★カラー:ブラック

★サイズ:26.5cm



1シーズン履いています。

革靴好きのため手入れは丁寧に行なっていますので、

状態も良いと思います◎



ご確認いただき、よろしければぜひ^ ^



✨下記お好きな方にはぜひ✨

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STONE ISLAND ストーンアイランド

HARE ハレ

GU ジーユー

STUDIOUS ステュディオス

LIDNM リドム

CULLNI クルニ

GLOBAL WORK グローバルワーク

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UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ

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MAISON SPECIAL メゾンスペシャル

SENSE OF PLACE センスオブプレイス

MONKEY TIME モンキータイム

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====== ====== ====== ====== 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: リーガル

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ■美品■

REGAL

サイドゴアブーツ

リーガル