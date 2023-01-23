『90’s USA製 Levi’s “BRITTANIA “スウェット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 09分に出品され03月12日 20時 09分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代アメリカ製リーバイスのスウェット



リーバイスから展開されていたラインのブリタニアスウェット、以前1着販売させて頂いてシルエットとオンス感がかなり良かったので、それからサイズとカラーと状態に拘って探してたのですがようやく納得の行く物が見つかりましたので2着目出品させて頂きます



ブランド／ Levi’s リーバイス



年代／1990年代 90s



製造国／アメリカ USA



カラー／ネイビー



表記サイズ／L



平置き実寸サイズ



肩幅 約61センチ

背面脇下身幅 約58センチ

背面リブ下着丈 約69センチ



状態

一般着用に伴う若干の毛羽立ち

その他着用感程度で大きく目立つ様なキズ汚れなく状態良好

古着ですので必ずご理解のある方のみご購入宜しくお願い致します

















































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501 505 550 560 517

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【その他取り扱いアイテム】

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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90’s

USA製

Levi’s

“BRITTANIA

“スウェット