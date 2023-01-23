『GUCraftsman 6N単結晶銀 ヘッドホンケーブル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 18時 13分に出品され04月16日 18時 13分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCraftsman 6N単結晶銀ヘッドホンアップグレードケーブル/交換ケーブル4.4mm/3.5mm/4Pin XLRはAUDEZE LCD-X LCD-XC LCD-2 LCD-3 LCD-4 LC-5 LCD-24 LCD-MX4 MM-500 MEZE Empyrean Elite Kennerton Thror Valiと互換性があります (4.4mm プラグ)



未開封、未使用品



価格 21000円



長さ1.8m



ケーブルは6N単結晶銀を採用しており、導体ごとにカスタマイズされたアニールにより、特に柔らかい状態になります。ケーブルカバーは無公害のPVCを採用しています。耐久性と耐変色性に優れています。ケーブルの長さは約1.8mです。



ケーブルは精巧で優雅で清潔に見えます。手触りは肌に優しく、保管しやすく、もつれにくいです。ケーブルは手編みの技術を採用しています。



AUDEZE LCD-X LCD-XC LCD-2 LCD-3 LCD-4 LCD-5 LCD-24 LCD-MX4 MM-500と互換性があります、MEZE Empyrean Eliteと互換性があります、Kennerton Thror Vali Thekk Rognirと互換性があります。



このケーブル：中周波数の高周波数の階層ははっきりしていて、音の動感は十分です、強力な貫通力、低周波も自由に伸ばすことができ、音質は絶妙で豊かです。通過する信号を屈折させて信号が歪んだり減衰したりすることがないため、独自の高忠実度伝送機能を持つ。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用