『STONE ISLAND 黒 スウェット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 51分に出品され03月15日 13時 51分に終了予定です。即決価格は17,085円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブランド: STONE ISLAND

- 色: 黒

- タグ: STONE ISLAND



ご覧いただきありがとうございます。





少しシミのようなものがあるためこの値段とさせて頂きます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STONE

ISLAND

黒

スウェット