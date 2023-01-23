『極上品 DJI POCKET2 Creator Combo【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 22時 38分に出品され04月13日 22時 38分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 DJI POCKET2 Creator Combo





大人気商品です

こちらの商品は限定一品になります。

この機会に、是非、お求め下さい♪♪♪



すぐに使用できます

人気商品につき競争は必至です！

お探しの方はお見逃しなく！！



【状態】



■外観コンディション■



使用による小スレもすくなく大きなキズはありません



抜群の外観コンディションです



※商品の詳細は写真をご確認ください。



■光学コンディション■



レンズは強い光を当ててもチリの混入もみえず



確認する限りではキズ・クモリ・カビはありません



新品級の光学コンディションです



※商品の詳細は写真をご確認ください。



■動作コンディション■



専門店にて確認済



動作問題ありません





■付属品 ■





写真をご参照下さい。

写真に写っているものが全てとなります。



◆”中古”ということを十分考慮の上ご検討お願いします。



★ 注意事項 ★

※きれいな中古品であっても、あくまでもUSEDですので、

完璧を求める方、特に神経質な方はご入札をお考えください。



※商品の状態確認につきましては、当方の見落としがある場合もございますので、

ご了承ください。



※評価の悪いが多めの方、新規の方はやむを得ず入札を取り消す場合もございます。

いたずらが多いのでご了承ください。



【返品について】



初期不良のみ対応させて頂ます。



初期不良・配送事故の場合は商品到着後2日以内にご連絡下さい。



商品をご返送頂ければ、確認後当日中にご返金致します。



※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良のみとします。

（スレ、キズ、劣化などはご容赦ください。） 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディージェーアイ