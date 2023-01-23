『Supreme small Box rogo スウェット黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 22時 23分に出品され03月24日 22時 23分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Supreme small Box rogo スウェット黒 】

supremeオンライン購入の本物です。

サイズ M

カラー ブラック

着用1回の美品です。

ご検討よろしくお願い致します。



【ブランドの魅力】

Supremeはストリートファッションの象徴であり、独自のデザインと高品質な素材で知られています。このトレーナーは、シンプルながらも洗練されたスタイルを提供します。



【素材と快適性】

100%コットンで作られており、肌触りが良く、着心地も抜群です。日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



【デザイン】

黒を基調としたシンプルなデザインに、胸元の刺繍ロゴがアクセントとなっています。どんなスタイルにも合わせやすく、コーディネートの幅が広がります。



- ブランド: Supreme

- 色: 黒

- 素材: 100% コットン

- 製造国: カナダ

- ロゴ: Supreme (刺繍)



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

small

Box

rogo

スウェット黒