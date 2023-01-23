『ユナイテッドアローズ フィット＆フレア ワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 02時 13分に出品され04月18日 02時 13分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドアローズで購入したワンピースです。

一度着用して自宅保管となります。



バレリーナのようなフェミニン感が満載の異素材コンビ ワンピース



■デザイン

トップス部分は体にフィットさせ、ボトム部分はややハイウエスト位置でギャザーをしっかり入れたフレアシルエット。ラウンドネックとVネックの前後どちらも着用可能な2WAY仕様です。



■素材

トップス部分はシルケット加工によりハリ・ツヤと発色性を高めた繊細なピマコットンのテレコジャージー。スカート部分は厚過ぎない肉感のわりに透けにくく、ポリエステル混でも天然素材のようなタッチのツイル素材。お手入れのしやすい素材感での組み合わせです。



裏地：なし

透け感：なし

生地の伸び：トップス部分はややあり

光沢感：なし

ケア方法：手洗い可・ドライクリーニング

両サイドにポケットあり、



【サイズ】36：サイズ

身幅 : 約 35cm

着丈 : 約 118 cm

※素人・平置き採寸です。誤差はご了承下さい。



＃UNITEDARROWS

＃ユナイテッドアローズ

＃フィット＆フレア

＃ノースリーブ

＃ワンピース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ユナイテッドアローズ

フィット＆フレア

ワンピース