『SONY LinkBuds WF-L900 極美品‼️【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 21時 36分に出品され04月29日 21時 36分に終了予定です。即決価格は7,371円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 sony linkbuds 極美品です。

使用時間は20時間もありません。

ほぼ新品未使用に近い状態ですが

傷 汚れ あるかもしれません。

動作保証受け付けません。

すり替え防止の為返品不可 ノークレームノーリターンでお願いします。



ソニー モデル名...LinkBuds



# ソニー イヤホン オープン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー