『SONY LinkBuds WF-L900 極美品‼️【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 21時 36分に出品され04月29日 21時 36分に終了予定です。即決価格は7,371円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ソニー
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落札価格7371円
298 入札履歴
終了
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