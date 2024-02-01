『値下げ‼︎箱付きJo Malone Peony&Blush Suede100ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 05時 19分に出品され03月23日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,657円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Jo Maloneは、ラグジュアリーな香水で知られるブランドです。特に、シンプルでエレガントなデザインが特徴です。



【香りの特徴】

Peony & Blush Suedeは、フローラルでフルーティな香りが特徴で、ピオニーの甘さとスエードの柔らかさが絶妙に調和しています。



【使用シーン】

日常使いから特別なシーンまで幅広く対応する香水で、贈り物にも最適です。



- ブランド: Jo Malone

- 製品名: Peony & Blush Suede

- 内容量: 100ml

- タイプ: コロン



残量写真にてご確認ください！



定価23650円。



2024.2月購入。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし