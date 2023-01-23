『Buffalo ポータブルハードディスク 2TB HD-PCG2.0U3-GBA【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 00時 41分に出品され04月12日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BUFFALO（バッファロー）の外付けハードディスク（2TB）です。



■容量：2TB

※Windows、Mac両方のパソコンに対応しております。



■ブランド：BUFFALO（バッファロー）

■商品名：ポータブルハードディスク

■型番：HD-PCG2.0U3-GBA

■容量：2TB

■カラー：ブラック



■対応するパソコン：

USB3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac



■仕様：

・インターフェース：USB3.1(Gen1)/3.0/2.0

・コネクター形状：USB3.1(Gen1)/3.0 Micro-B

・電源：USBバスパワー

・外形寸法：75×19.5×117mm

・重量：240g



■付属品

・ハードディスク本体

・USB3.1(Gen1)ケーブル（50cm)

・外箱

・取扱説明書

など、購入時の付属品は全て揃っております。



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2024年10月21日にケーズデンキで購入し、開封して一度パソコンにつないだ後我が家のテレビには対応していないことに気づきました。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バッファロー