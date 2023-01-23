『AirPods Pro【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 35分に出品され03月28日 05時 35分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル名···AirPods Pro

世代/種類···(第1世代)

ケース/種類···ワイヤレス充電



汚れ、傷あります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: アップル