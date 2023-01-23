『【新品未使用】ポーター 2WAY HELMET BAG(L) PX TANKER【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 14時 28分に出品され05月07日 14時 28分に終了予定です。即決価格は24,800円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



PORTER ポーター 2WAY HELMET BAG(L) ショルダーバッグ トートバッグ ヘルメットバッグ アイアンブルー PX TANKER タンカー 現行 定価60,500円 376-16842



◎SIZE◎



タテ 約42cm

ヨコ 約41cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



◎カラー◎



アイアンブルー



◎素材◎



表：ナイロンツイル

（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ナイロンタフタ



◎状態◎



新品・未使用、金具も削れていません。

状態は非常に良好ですが一度人に渡っているため、完璧を求める方はご遠慮下さい。



◎購入先◎



・都内正規代理店



全て鑑定済み商品ですので、安心してお求めください。



商品の状態は主観になります。細かい部分での見落としがある場合もございますので、神経質な方・完璧を求める方は購入をご遠慮ください。



素人撮影のため実物と画像で色が異なっている場合がございます。



発送方法は水濡れ防止等の最善を尽くし、綺麗にたたみますが畳シワ等が発生してしまった場合はご了承ください。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品未使用】ポーター

2WAY

HELMET

BAG(L)

PX

TANKER