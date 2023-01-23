『フリルティアード キャミ ワンピース リボン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 16時 50分に出品され04月20日 16時 50分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩がリボンになっているフリルのキャミワンピースです

ロング丈



購入後1度着用



カラー···ホワイト 白 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

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