『HERMES エルメス モザイク ゴールド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 17分に出品され03月31日 17時 17分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス モザイク ゴールド

12cm×16cmの長方形のプレートです。



飾り棚にて保管していたため底に極薄い黒い部分がございますが、とても微細で個人的には気になりません。素人検品ですが、ひび割れや、欠けはございません。



⚫︎付属品 :お箱、説明書



⚫︎購入先エルメスオンラインブティックです。



すり替え防止の為、如何なる場合も返品交換致しませんので中古品にご理解いただける方ご購入くださいませ^ ^



他にもエルメスのインテリアをたくさん出品しています♪



#エルメス #エルメス食器

#食器 #プレート 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス