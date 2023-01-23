『GUCCI ショルダーバッグ サコッシュ GGキャンバス レザー ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 00時 21分に出品され04月29日 00時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○商品詳細



【型番】27639

【製造番号】492715

【付属品】 本体

【カラー】ブラック 黒

【素材】レザー キャンバス



○サイズ



タテ cm

ヨコ cm

マチ cm

ハンドル cm



※誤差はご容赦ください

※着画はお断りいたします。





○コンディション

状態： B

ランク詳細

新品：一度も使用されていない品。店舗同等品

未使用：一度も使用されていないが展示などにより新品ではない品

SA：気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品

A：ランク若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない程度の良い品

AB：ランク多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い品

B：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感のある品

BC：全体的に傷や汚れがあり使用感が目立つ中古感の強い品

C：使用感が目立ち再利用に不向きなジャンクを含む品



新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。

画像でご確認の上、ご不明な点は入札前に必ずご質問ください。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



○最後に

ここまでご覧頂き誠にありがとうございます。



無いとは思いますが万が一偽物や記載漏れなどありましたら、評価前にご連絡ください。

全額返金or返品の対応をさせて頂きます。



○アイテム

GUCCI グッチ ショルダーバッグ サコッシュ GGキャンバス キャンバス ブラック 黒 クロス 斜め掛け

メンズ

○管理番号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GUCCI

ショルダーバッグ

サコッシュ

GGキャンバス

レザー

ブラック