『リファビューテック ドライヤープロ 2024年製 新品未使用【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 12時 31分に出品され03月05日 12時 31分に終了予定です。即決価格は13,860円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

使用することがないため出品いたします。



2024年10月にメーカーから配送されてきた正規品です。



撮影の為箱から出していますが新品未使用で

す。



ギャランティカード、保証書、専用箱有り。





商品名：ReFa BEAUTECH DRYER PRO

リファビューテック ドライヤープロ



品番：RE-AJ02A（ホワイト） 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リファ