『リファビューテック ドライヤープロ 2024年製 新品未使用【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 12時 31分に出品され03月05日 12時 31分に終了予定です。即決価格は13,860円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|リファ
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落札価格13860円
995 入札履歴
終了
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