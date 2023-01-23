『新品 SUGARHILL 24SS CRASHED SWEATSHIRT 2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 22時 00分に出品され03月18日 22時 00分に終了予定です。即決価格は17,300円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《フォロー割》



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《ブランド》

SUGARHILL/シュガーヒル



《アイテム》

CRASHED SWEATSHIRT/クラッシュ スウェットシャツ/トレーナー/ダメージスウェット/カットソー/トップス

2441000906



《カラー》

HEATHER GRAY



《サイズ》

2

肩幅：54cm

身幅：63cm

着丈：70cm

袖丈：64cm



《素材》

COTTON：100%



《備考》

SUGARHILL CRASHED SWEATSHIRT



裾側にいくにつれて、クラッシュのダメージ加工が施されているスウェットになります。フロントにはSUGARHILLのロゴと24SSのプリントを施しており、ヴィンテージ感溢れるスウェットとなっております。

袖にもダメージがあり、エッジの効いたデザインです。



肉厚なボディは非常に着心地が良くこれからのシーズンにおすすめです。



是非コメント宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュガーヒル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

SUGARHILL

24SS

CRASHED

SWEATSHIRT

2