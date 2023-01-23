『【美品】フェンディ トートバッグ キャンバス×レザー FF柄 ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 04時 46分に出品され03月06日 04時 46分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フェンディ
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落札価格10450円
869 入札履歴
終了
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