『ダイソン Dyson エアストレート 新品未使用 正規品 保証 在庫限り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 36分に出品され03月20日 07時 36分に終了予定です。即決価格は19,320円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 色：セラミックピンク

定価：53800円



Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Airstrait™ストレイトナー 大風量 速乾 ストレートドライヤー ヘアアイロン (HT01 VLP)



朝の支度が時短に。熱ダメージから解放。風の力で自然なストレートへ導く、ストレートドライヤー。

【朝のスタイリングを簡単に】夜のうちに本製品で髪を乾かしながら整えておくことで、翌朝の支度が時短に。

【高温プレートではなく、風の力でストレートに】Dyson Hyperdymiumモーターが生み出す集中した気流が髪の流れに沿って流れることで自然なストレートに導きます。

【自然な仕上がりへ】風で乾かしながらスタイリングすることで、ボリュームと動きを保ちつつ、自然な仕上がりを実現できます。

【濡れた髪、乾いた髪からも簡単に】濡れた髪から使えるウェットモードと乾いた髪から使えるドライモードがあり、それぞれのモードに最適な温度設定

【ドライもストレートも一台で 】アームを閉じて根元を乾かしてから、毛束を挟んで毛先の方へ滑らせるだけで髪全体を乾かしながらストレートにすることができます。

【ドライからスタイリングまでの時間を短縮】髪を乾かし、ストレートにスタイリングするまでの時間を平均8分短縮します¹。

【カラーリングの色落ちを防ぐ】過度な熱ダメージを防ぎ、カラーリングの色落ちから髪を守ります²。

【ツヤがアップ】98%のユーザーが使用後「ツヤがアップした」と実感しています³。 【インテリジェント・ヒートコントロール】空気の出口温度を感知して最適な温度制御と安全性を実現。温度が必要以上に高くなることはありません。

重要: この製品は漏電遮断器(PRCD)機能付きです。製品を安全にご利用いただくための装置です。使用前に必ず毎回テストを行ってください。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用