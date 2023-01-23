『アリシアさん様専用【美品】フラクタルデザイン Meshify 2 ミドルタワー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 15時 20分に出品され03月17日 15時 20分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

Fractal Design (フラクタルデザイン)

Meshify 2 Lite Black TG Light Tint

FD-C-MEL2A-03 です。



今年1月にツクモにて購入しましたが、フルタワーのMeshify2 XLが必要になった為出品します。



・ネジの取り付けに伴う傷はありますが、比較的美品かと思います。

・ガラスの割れや目立った傷などはありません。

・ケースファンはサイズ140mm、フロント2基、リア1基の合計3基となります。

・付属品は箱、説明書、納品書(保証書)、ドライブベイ。一部ネジ類の消耗品以外は揃っています。

・購入時に梱包されていた箱に伝票を添付して発送します。



美品だとは思いますが、素人目での判断です。一度使用したものであることをご理解ください。明確な破損や動作しない場合以外には返品には応じられません。



特にシミの有無など、完璧を求める方はご遠慮ください。



上記ご理解いただける方のみご検討をお願いいたします。



種類···ミドルタワー

対応マザーボード···Extended ATX



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