『Nobu 様専用 ソニーワイヤレスヘッドホン WH-1000X M3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 20時 09分に出品され04月23日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明はありません 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー