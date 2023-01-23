『Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 13分に出品され03月14日 04時 13分に終了予定です。即決価格は207,200円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 三脚座に多少の傷あり（画像参照）

その他傷や汚れ無し

付属品は6枚目をご確認下さい。



大幅なお値下げのコメントは御遠慮下さい。



RF70-200mm F2.8 L IS USMは、描写性能や操作性、堅牢性などで最高水準の性能を追求した「L（Luxury）」レンズです。焦点距離70-200mm、開放F値2.8のレンズとして、世界最短・最軽量※ズーム全域での高画質も達成しており、優れた基本性能に加え、高い機動性能でフォトグラファーを支えるズームレンズです。

※35mmフルサイズの撮像素子を搭載したレンズ交換式カメラ（一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ）用の焦点距離70-200mm F2.8の交換レンズとして。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン