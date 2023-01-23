『【美品】ポロラルフローレン ダウンジャケット ビックポニー 刺繍 L ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 05時 18分に出品され04月18日 05時 18分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

POLO RALPH LAUREN

ポロラルフローレン



●アイテム

ダウンジャケット アウター ブルゾン 刺繍 ロゴ ポニー ビックポニー 肉厚 極暖

大きいサイズ レディース



●サイズ

【サイズ（cm）】

【ジャケット】

サイズ表記：L

着丈：59

身幅：53

肩幅：44

袖丈：55





※素人寸法（平置き）のため多少の誤差はご了承ください。

※採寸によりサイズを選定させていただきました。お手元のお洋服と比較していただけると幸いです。

※着画はご遠慮下さい。





●カラー

ネイビー 紺色



●状態

多少の使用感ございますが目立った傷汚れ等無くまだまだお使いいただけると思います。



※注意事項※

あくまで中古品ですのでご理解いただける方にご購入をお願いしております

状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いいたします



またご不明な点などございましたらご購入前にご確認ください

どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます

ご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございます



ご購入後のトラブルを避ける為に、不明な点などはご購入前にご確認ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ポロラルフローレン

ダウンジャケット

ビックポニー

刺繍

L

ネイビー