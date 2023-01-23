『jenkem ロゴ刺繍 リバースウィーブ パーカー レア XL相当【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 06時 31分に出品され03月13日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 jenkem magazine



色 グレー

サイズ ＸＬ

身幅66cm、着丈73cm



リバースウィーブパーカーのボディを使用。



スケートボード雑誌の刺繍ロゴが入ったシンプルなパーカーになります。

古着で購入したため、年代や生産国は不明。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ jenkem

ロゴ刺繍

リバースウィーブ

パーカー

レア

XL相当