『JIL SANDER ストライプ コート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 17分に出品され03月25日 09時 17分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

JIL SANDERは、シンプルで洗練されたデザインが特徴の高級ファッションブランドです。



【デザインの特徴】

ストライプデザインが目を引き、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。長袖で、季節を問わず着用可能です。



★ご覧いただきありがとうございます！記載内容を全てご確認頂き、同意の上でのご入札をお願い致します★





【概要】



ジル・サンダーのコートになります。

薄手のコートなので、春、秋用になります。

試着のみで、外出はしていません。





【表記サイズ】

Mサイズ





【平置き実寸サイズ】



肩幅 約48㎝



身幅 約54㎝



着丈 約1130㎝



ゆき丈 約72㎝



※素人採寸になります。若干の誤差はご了承下さい。



※基本採寸方法



肩幅 = 肩先から肩先までの直線距離



身幅 = 両袖の付け根下の直線距離



着丈 = 後ろ襟付け根の中央から後ろ身頃裾まで (襟は含みません)









【発送方法】



・おてがる配送宅急便(ヤマト運輸)



サイズや商品に合わせてこちらで判断して発送方法を決めさせていただきます。





【ご入札者様へ】



自宅保管品でございますので、商品状態の感じ方には個人差があります。写真でご判断ください。



素人出品のですので神経質な方、古着に理解のない方は入札をお控え下さい。



出品の際に一通り確認しておりますが見落とし等がある可能性があります。



いかなる場合でも返品、返金、交換はお受けできません。



発送方法と支払方法はトラブル防止の為、記載以外の方法には対応しておりません。



落札日から24時間以内のご連絡、3日以内にお支払い手続きを頂けない場合は落札者様都合で削除致します。



評価に不安のある方の入札は、当方の判断で入札を取り消しさせて頂きます。



上記記載の事項が少しでも気になる方・神経質な方はご遠慮頂けますようお願いします。



発送中のトラブルに関しましては一切責任は負いかねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JIL

SANDER

ストライプ

コート