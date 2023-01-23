『※値下げ不可※レプロナイザー4D Plus ジャンク品【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 04時 41分に出品され04月15日 04時 41分に終了予定です。即決価格は10,291円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★レプロナイザー4D Plus ジャンク品★



電源が入りません。



ジャンク品ですが新品フィルターとノズルお付けします。

修理に出せばまだ使えます。



すでに箱に入ってる状態なので

梱包は簡易的にしますのでご了承下さい。



保証書は住所が書かれているためお付けしません。



⭕️コメント無し即購入OK



※ジャンク品なのでご理解の程よろしくお願いします



※お値下不可 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: バイオプログラミング