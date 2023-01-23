『nanamica 2レイヤーゴアテックスクルーザージャケット L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 34分に出品され03月08日 07時 34分に終了予定です。即決価格は17,121円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 nanamica GORE-TEX Cruiser Jacket SUAF366



カラー·· グレー

サイズ·· L（身幅66 着丈74 裄丈91cm）



新品未使用、タグ付きです。

神経質な方、完璧を求める方はご購入お控えください。



コメント無しでの購入OKです。



・ラグランスリーブのクルーザージャケット。

・表地には防水透湿素材の2L Polyester Twill GORE-TEX Fabricsを使用。

・裏地にはブランドチェック柄のコットン/COOLMAX®を使用。

・デザインベースはUSアーミー/ECWCS GORE-TEX Jacket。

・左右の胸にはファスナー付きセキュリティーポケット。

・腰ポケットはハンドウォーマー機能も備えた二重仕様。

・ファスナー付き内ポケット。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nanamica

2レイヤーゴアテックスクルーザージャケット

L