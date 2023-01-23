『キタムラ kitamura 2wayバッグ ネイビー ストラップ付き【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 08時 46分に出品され05月02日 08時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キタムラ(kitamura)の2wayバッグです。

お色はダークブルー(ネイビー/濃紺)です。



シンプルな形ながら、手持ちのハンドルも持ちやすく、ストラップも付けられ機能的です。

ブランドロゴも目立つものではなく良いです。

小さなペットボトルなど嵩張るものも入ります。

中のスナップをとめるとコロンとした形になり可愛いです！



1日ごく短時間使いましたが、他にも同じようなバッグがありなかなか使う機会なくしまってありました。

2年ほど前に公式サイトより35,000円くらいで購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キタムラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ キタムラ

kitamura

2wayバッグ

ネイビー

ストラップ付き