『MARNI マルニフラワーカフェ ストライプバッグミニ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 16分に出品され03月10日 00時 16分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入させて頂きました

2度ほど使用しましたが、同じようなバッグが増えてきた為出品させて頂きます。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マルニマーケット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MARNI

マルニフラワーカフェ ストライプバッグミニ