『【最終価格】Nike アメリカンフットボール スパイク 27.0【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 21時 19分に出品され03月29日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナイキ アメフト スパイク

デトロイトライオンズで活躍したカルビンジョンソン選手のシグネチャー、スパイクです。



NIKE CJ ELITE TD



元デトロイト・ライオンズ

カルビン・ジョンソンモデル



ブラック、ホワイト色

写真7枚目、シューズ内奥にサイズの記載がありました。写りが悪いですが27.0です。



当方、3年前フリマサイトで中古良品を購入しました。

一度人工芝で試し履きをしましたがサイズが合わず、そのまま大切に保管しておりました。

今ではかなり貴重なスパイクのため飾っておりましたが、この度泣く泣く出品致します。



前所有者の使用回数は分かりません。

中古をご理解の上、ご購入ください。



ライオンズファン、CJファン、

お探しの方がいましたら宜しくお願い致します。



【ブランド】

Nikeの高品質なアメリカンフットボール用スパイクです。



【デザイン】

ホワイトとブラックのコントラストが特徴的で、スタイリッシュなデザイン。



【機能性】

合成皮革素材を使用し、耐久性と快適さを両立。



- ブランド: Nike

- 色: ホワイト/ブラック

- 素材: 合成皮革

- 用途: アメリカンフットボール用スパイク



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>アメリカンフットボール>>>スパイク 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ナイキ