『【動作確認済み】SONY ポータブルMDプレーヤー MZ-E10ウォークマン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 22時 23分に出品され03月24日 22時 23分に終了予定です。即決価格は21,381円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



SONY ソニー ポータブルMDプレーヤー MZ-E10の出品となります。



【動作状況】

チェック時MDの再生確認できました。



【商品の状態】

通常使用によるスレや傷がございますが、

致命的な傷は無いかと思います。



【付属品】

リモコン

ACアダプタ

イヤフォン

充電台



中々出てこない希少品となります。

お探しの方はこの機会にぜひご検討宜しくお願い致します。



Portable MD Player WALKMAN 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ポータブルプレーヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー