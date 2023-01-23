『A4可✨マザーハウス カゼマトウ ビジネス バックパック ネイビー レザー 本革【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 06時 45分に出品され03月03日 06時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

MOTHER HOUSE マザーハウス



【特徴】

リュック レザー 本革 メンズ レディース メンズ バックパック

ビジネスバッグとしても使用できます。





【サイズ】

ヨコ：29cm

タテ：38cm

マチ：11cm

素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。



【状態】

使用感（多少の傷、スレ等）はございますが、まだまだ使用可能な商品です。

状態、色、形、などの詳細は写真にてご判断お願いします。

USED品になりますのでご理解頂ける方のみ購入をお願いいたしますm(__)m

※一部リペア（角スレなど）しております。

状態に関しましては写真にてご判断お願いします。

その他、不明点ございましたら、お気軽にコメントいただければ幸いです(^^)



【購入経路】

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

ネットSHOP

個人買取

家族不用品 等



【注意事項】

※必ず寸法をご確認の上、ご購入をお願い致します。

※素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがあることがありますのでご了承下さいませ。

神経質な方はご購入をお控え下さい。

※ 光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。

※匿名配送予定です。

「ゆうゆうメルカリ便」又は「らくらくメルカリ便」で配送となります。

（取引後、どっちかへ変更する可能性ございます。） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マザーハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ A4可✨マザーハウス

カゼマトウ

ビジネス

バックパック

ネイビー

レザー

本革