『バックオープンパールベロアワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 22時 24分に出品され04月28日 22時 24分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入したばかりで1回も着ていません。

タグ付きです。

返品しようとしたのですが期間が過ぎていて

出来なかったので出品いたします。

ネットでは売り切れていました。



青いベロアのロングワンピースです。

パールが付いていて可愛いです。

オケージョンドレスとしても着れると思います。

画像では黒の写真も載せていますが

出品しているのは青い方です。

多少のお値下げなら可能ですご相談ください。







- 色: 青

- 素材: ベロア

- デザイン: ビーズ装飾

- 袖丈: 長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ バックオープンパールベロアワンピース