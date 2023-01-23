『” LANDS END ” 2way Jacket【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 15時 25分に出品され04月12日 15時 25分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明

00s ランズエンド デタッチャブル ジャケット



■ブランド

LANDS END



■デザイン

・デタッチャブル

・ジップアップ



■サイズ詳細

表記:XL



着丈:約68cm

身幅:約53cm

袖丈:約80cm(ラグランスリーブの為、襟元からの寸法になります。)



■状態ランク

目立った傷や汚れなし



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※古着商品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。

ご理解いただける方、よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ランズエンド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ”

LANDS

END

”

2way

Jacket