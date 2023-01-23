『ちょこ様専用 ♡ワンピ0【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 16分に出品され03月25日 19時 16分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★こちらの商品は発送日数が約10日-14日ほどかかりますので、予めご了承くださいませ★★



❤︎カラー：ネイビー



❤︎サイズ：0



❤︎素材：

表地：綿100%

裏地：ポリエステル100%



◎商品状態：新品未使用★(タグなし)

※紙タグ、ブランドタグ及び洗濯タグが外されている場合がございます。タグ類にこだわりがある方、少しでも気になる方、完璧を求める方はご購入をお控えください。商品の特性をご了承いただける方のみよろしくお願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

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