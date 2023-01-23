『確実本物＊VERSACE ヴェルサーチ サングラス メガネ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 20時 09分に出品され04月12日 20時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とっても素敵なVERSACE ヴェルサーチのサングラスです☆



お色はブラック×ホワイト×シルバーで、サイドにはシルバーモチーフがあしらわれ、かたちもとっても素敵でオシャレです(^o^)サングラスのみです。



サイズは、横幅直線で約13センチ、レンズはたて約4センチ、よこ約7センチです。



度なし、

重さは約30gです。



MOD 2027 1000/87 69□14 120



MADE IN ITALYでとっても上質です！



状態は、ヴィンテージ品になりますが、目立った汚れとかなく綺麗です。



素っぴん隠しにも♪



もちろん本物なので、安心してお求めください。念のための鑑定もしています☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 確実本物＊VERSACE ヴェルサーチ サングラス メガネ