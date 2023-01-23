『レア★未使用★エルメス ピヴォワンヌ 3枚セット プレート 花 19cm 箱付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 36分に出品され03月17日 06時 36分に終了予定です。即決価格は17,450円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 入荷数の少ない希少品で、中古でも滅多に出会えないお品です。

ぜひこの機会にお求めください♪



◆ブランド・シリーズ◆

HERMES エルメス

ピヴォワンヌ 芍薬 花

プレート お皿

3枚セット



付属品：ブランド専用BOX





◆サイズ(おおよそ)◆

直径19cm





◆お品の状態◆

未使用品です！

割れ欠けもなく、艶のあるキレイなお品です。





他食器は #diana食器コレクション



他同ブランドは #dianaエルメス





※お品物は中古品・保管品です。

一度人の手に渡ったものですので神経質な方はおすすめしません。

記載以外の傷や汚れがある場合がございます。

お気になさらない方は、ぜひお得にお買い物をお楽しみください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)



010419 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス