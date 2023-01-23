『タンバリンズ ローズ evening glow 香水 Perfume shell【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 04時 34分に出品され05月09日 04時 34分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封



TAMBURINSの9月に発売された新作

「Evening glow」のショッパー、ミニサイズの香水、Perfume shell x 2点のセットです



・ショッパーは持ち手がレザーでしっかりしています。キーホルダーを付けるところがあります



・香水は「EVENING GLOW」2ml



・SHELL PERFUME HAND EVENING GLOW

30ml

９月に出た新作のハンドクリーム...2点



全て韓国で購入した計4点のセットです◯



種類···パルファム



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: タンバリンズ