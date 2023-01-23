『超美品 NIKON AI S.C Auto 50mm f1.4 MF B803【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 11時 11分に出品され04月25日 11時 11分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#OldCameraFactory

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■商品について



NIKON ニコン AI NIKKOR-S.C Auto 50mm f1.4 MF レンズの出品です。



■外観



外観は、綺麗です。

小スレのみで、大きな傷、アタリみられません。

美品でオススメです。

詳細は写真をご覧ください。



■光学



レンズ内、クリアです。カビ、クモリはありません。



■動作



動作確認済です。特に問題はありませんでした。





■付属品



写真に写っている物がすべてです。





■送料



全国一律 送料無料



■完全返品保証について



・すべての商品、メルカリでの受取評価の完了までは、初期不良はもちろん、いかなる理由においても必ず、完全返品保証致します！



※個人の主観に関わるすべての返品の送料等含め、すべて全額必ずこちらでご負担致しますので安心してご購入ください。



■その他特記事項



・領収書の発行対応可能でございます。



・発送に関しては基本的にはゆうパックでの発送となります。



・発生の日程ですが支払い日の翌日発送で対応致します。

※日曜日の発送は対応しかねます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン