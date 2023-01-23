『真骨彫製法 仮面ライダーファイズ HENSHIN EDITION Tシャツなし【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 17時 46分に出品され04月15日 17時 46分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 S.H.Figuars 真骨彫製法 仮面ライダーファイズHENSHIN EDITIONのファイズのみの販売です。

Tシャツはありませんのでご了承下さい。



状態確認のため開封をしましたがほとんど動かしていないので未使用に近い形で出品させてもらいます。





素人保管のため神経質な方はご購入をお控え下さい



シリーズ···平成ライダー



平成/シリーズ···仮面ライダー555



平成/ライダー名···仮面ライダーファイズ





#仮面ライダーファイズ

#平成ライダー

#真骨彫 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エスエイチフィギュアーツ