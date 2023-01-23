『FRIDAAFTERNEXT BROS. BBQ POPS 短丈ジャケットXXL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 16時 58分に出品され03月16日 16時 58分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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ブランド→ HEADGEAR CLASSICS



90‘ｓブラックカルチャーに多大な影響を及ぼしたHIPHOPアーティストや音楽レーベル、映画やTVショー等オフィシャルライセンスのハイクオリティな刺繍やワッペン仕様のプロダクトは、ヒップホップクルー、エイサップ・モブ A$AP MOBB Asap Rocky エイサップ・ロッキーと同じくラッパーのエイサップ・ナスト（A$AP Nast）やプレイボーイ・カルティ（Playboi Carti）、VLONE（ヴィーローン）が、共同設立者エイサップ・バリ（A$AP Bari）DEATH ROW （デス・ロウ）ヒップホップ・レコードレーベルで2022年2月からオーナーSnoop Dogg（スヌープドッグ）Chris Brown（クリスブラウン）やTyga（タイガ）Wiz Khalifa（ウィズ・カリファ）Travis Scott （トラヴィススコット）

REVENGE GALLERY (リベンジ ギャラリー) の創設者 XXX Tentacion （テンタシオン）Billie Eilish （ビリーアイリッシュ）Lil Uzi Vert （リル・ウージー・ヴァート）OLD DIRTY BASTARD （オール・ダーティー・バスタード）2Pac 2パックデザインをリリース。



XXL

着丈約73.5cm

身幅約66cm

肩幅約57cm

袖丈約65.5cm



【商品コーデ説明】

UKドリル、US ドリル HIPHOP UKdrill ファッションスタイル腰から落としたスタイルNBA Youungboy とのコラボで大注目のGUAPI やシュプリームのコラボの話題性のあるブランドCORTEIZ 、Ksubi、AMIRI アミリのデニムパンツ方、UKラップのスターCentral Cee着用『セントラルシー着用』 手掛けるSyna World(シナワールド) やTRAPSTARトラップスターとのコラボで話題中のNOFS やPURPLE BRANDパープルブランドなどヒップホップコーデやストリート系コーディネート完成

eyden着用 JP THE WAVY着用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FRIDAAFTERNEXT

BROS.

BBQ

POPS

短丈ジャケットXXL