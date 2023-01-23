『andmary Amari ribbon dress【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 32分に出品され04月03日 21時 32分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ネットで購入したのですが似合わなかったので出品しました



新品未使用 タグ付き

アイボリー

フリーサイズ



光の加減で色がクリームっぽくなってますが

画像の色が近いかと思います。







柄···無地

#andmary

#アンドマリー



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ andmary

Amari

ribbon

dress